NBA, infortunio al polso per Joel Embiid

Nella sconfitta dei Sixers contro Toronto Joel Embiid ha sofferto di un infortunio al polso destro durante il primo tempo. The Process si è sottoposto a una radiografia nell’intervallo, la quale ha poi dato un esito negativo, e quindi non ci dovrebbe essere nessuna rottura. Embiid aveva già avuto un altro infortunio alla caviglia nella partita contro Portland e per questo giocava con un minutaggio limitato per non correre rischi in vista dei Playoff.

Malika Andrews, reporter per ESPN, ha detto che la squadra non è preoccupata proprio perché non sembrerebbe niente di grave. Brett Brown, allenatore di Philadelphia, ha detto questo ai giornalisti:

“Non so davvero molte cose che posso condividere con voi. So che è il secondo infortunio di cui soffre. Su come si possano collegare i due infortuni e la loro valutazione beh, mi dispiace ma non posso dirvi niente”

Embiid è uscito nel secondo quarto della partita di stanotte, dirigendosi verso lo spogliatoio per sottoporsi agli esami. Ad inizio secondo tempo si è seduto in panchina, dove incitava i compagni sul parquet, facendo anche qualche scherzo. In 14 minuti di gioco, Embiid ha segnato 5 punti, catturato 9 rimbalzi e tirato 1 su 4 dal campo.

I Sixers si trovano al sesto seed nella Eastern Conference e, qualunque cosa succeda nell’ultima partita di seeding games contro i Rockets, al primo turno dei Playoff sfideranno i rivali dei Boston Celtics. Per la seconda volta in tre anni, Celtics e 76ers si sfideranno ai Playoff NBA. Nella stagione 2017/18 era arrivata l’eliminazione proprio contro Boston alle semifinali di Conference. A Philadelphia peserà però l’assenza di Ben Simmons, colpito da un infortunio al ginocchio e con la stagione probabilmente conclusa. I Sixers sono però fiduciosi: i Celtics non hanno nessuno in grado di difendere su Embiid nel pitturato, e, nelle 4 partite giocate in regular season, Philadelphia ha avuto la meglio per 3 volte.

Leggi anche:

NBA, Joel Embiid torna in campo dopo l’infortunio

Joel Embiid litiga in campo con Shake Milton: ecco i motivi

Mercato NBA, i Boston Celtics rinnovano coach Brad Stevens