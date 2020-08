NBA, Devin Booker e i Phoneix Suns vincono per la settima volta di fila

Con la vittoria di questa notte, i Phoneix Suns dell’All-Star Devin Booker hanno raggiunto la settima vittoria di fila nella bolla di Orlando. Grazie alla loro forma strepitosa, i Suns sono ancora in lotta per l’ottavo posto ad Ovest. Nessuna squadra ha fatto meglio di Booker e compagni a Orlando, che al momento sono ancora imbattuti, con un record di 7-0.

Devin Booker ha impressionato il mondo NBA nelle sue ultime uscite sul parquet. Infatti, la stellina di casa Suns, ha raggiunto diversi record di franchigia. L’ultimo proprio la scorsa notte, con i 35 punti segnati contro dei rimaneggiati Philadelphia 76ers. Secondo quanto riportato da Bleacher Report, Booker è diventato il giocatore dei Suns con più partite sopra i 30 punti. Nella sua carriera ha, fino ad ora, messo a segno un trentello 91 volte. Il record precedente apparteneva a Walter Davis, giocatore dei Suns tra il 1977 e il 1988.

After dropping 35 PTS today, Devin Booker broke the Suns record for most 30-point games



He's only 23 years old pic.twitter.com/glXF45wNG5