NBA, Golden State Warriors: Bob Myers torna sulla scelta di Kevin Durant

Come ben sappiamo i Golden State Warriors non stanno attraversando un periodo particolarmente facile, anche e soprattutto vista la mancata partecipazione ai Playoff.

Bob Myers, general manager della squadra, ha voluto spezzare una lancia in favore di Kevin Durant e della sua scelta di andarsene da Oakland alla naturale scadenza del suo contratto:

“I giocatori possono fare ciò che vogliono, nello sport professionistico si firmano dei contratti e quando scadono ognuno è libero di andare dove vuole, non si può criticare un atleta per questo. Molti in passato hanno detto a Durant cosa avrebbe dovuto fare, pensando che fosse confuso solamente perché non capivano le sue intenzioni. Si fa presto a guardare cosa non va all’interno di una squadra ma spesso ci si dimentica delle cose positive e delle splendide esperienze che si vivono insieme. A me è sempre piaciuto Durant, si è unito a noi vincendo due titoli ed è stato eletto per due volte MVP della Finals, cos’altro doveva fare? Non capisco quale sia il problema nel suo comportamento.”