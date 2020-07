NBA, Mike Conley “Pronto a dare il 100% per questi Jazz”

Mike Conley, playmaker degli Utah Jazz, è pronto per tornare sul parquet. Conley dopo aver vestito per tutta la sua carriera un’unica maglia, quella dei Memphis Grizzlies, l’estate scorsa ha deciso di sposare il nuovo progetto made Salt Lake City. Tutti si aspettavano che la sua presenza sul parquet facesse fare ai Jazz il salto di qualità tanto sperato, ma così non è stato. Anzi la franchigia dello Utah, prima della sospensione della stagione, si è ritrovata a lottare per un seeding decente nella Western Conference.

Di conseguenza l’operato di Conley è segnalato sotto le aspettative. In un’intervista rilasciata oggi a Tony Jones di The Athletic, il buon Mike ha svelato di essere carico per questa ripresa della stagione, pronto a stupire tutti. Queste le sue parole:

“Sembra che abbia giocato un’intera stagione con la squadra. Sia coi miei compagni e con lo staff ho una buona chimica. Sono stati risolti tutti i miei dubbi riguardanti il mio ruolo.”

Mike Conley darà il 100% in campo per il suo team. Tuttavia, come lui stesso ha affermato in precedenza, verso agosto potrebbe abbandonare la bolla di Orlando poiché sua moglie è in dolce attesa.

