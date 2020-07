Raramente abbiamo visto ridere Kawhi Leonard, due volte campione NBA e attuale stella dei Los Angeles Clippers. Da qui è nata la leggenda che vede Leonard come un ragazzo non incline al divertimento, leggenda però smontata da alcuni dei suoi compagni di squadra, tra cui Reggie Jackson.

Come riporta Clutchpoints.com, l’ex giocatore dei Pistons ha descritto, durante una video-intervista con i giornalisti, Leonard come una persona divertente e solare:

“Kawhi ha molta più personalità di quanto la gente pensa. Secondo me che devi solo essere il suo compagno di squadra o essere vicino a lui per conoscerlo veramente: è un ragazzo fantastico, divertente ed estroverso. Quando si allena e gioca però dà il massimo e non c’è spazio per scherzare. Lui è quello che è. Non penso che molte persone vedano chi sia realmente e per loro è un vero peccato”