Il primo giocatore professionista positivo al COVID-19 in tutti gli sport nordamericani è stato Rudy Gobert, centro degli Utah Jazz. Ora, con la ripresa della stagione a fine di luglio a Orlando, Gobert è pronto a tornare. Ieri ha parlato apertamente del contraccolpo ricevuto dopo la notizia della sua positività e del rapporto con Donovan Mitchell, suo compagno di squadra.

In un’intervista rilasciata a Eric Woodyard di ESPN, l’atleta francese ha dichiarato di aver ricevuto molte minacce e insulti dopo aver contratto il coronavirus. Queste le sue parole a riguardo:

“Quando hai tutto il mondo che ti giudica, ti minaccia o ti invia molta energia negativa è qualcosa di difficile da sopportare come essere umano. Ma, allo stesso tempo, le persone non ti conoscono davvero: ti giudicano sulla percezione che hanno e questa, a volte, può essere dovuta da un’immagine, un’intervista o un episodio. Le persone intorno a me mi conoscono davvero, sanno chi sono e questo è ciò che conta per me. Alla fine della giornata, non sarò in grado di controllare la percezione di tutti su di me, ma posso controllare le mie azioni, le cose che faccio per i miei cari, per la comunità e per i miei compagni di squadra sia in campo che fuori dal campo: questo è ciò che conta davvero per me “

STORY: Jazz's Rudy Gobert called the challenge of his coronavirus backlash 'not easy.’ He’s now ready to move forward in Orlando. “To be honest, after everything we've been through, as a team and as human beings, it would be a great comeback,” he said. https://t.co/viQBUVUKfa

