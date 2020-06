La stagione NBA 2019/20 ripartirà ufficialmente il 31 luglio, quando si concluderà la regular season. Per la postseason, la lega avrebbe preparato una bozza con le possibili date: Playoffs il 18 agosto, finali di Conference il 15 settembre e il 30 si parte con gara 1 delle Finals.

Come riporta Shams Charania di The Athletic, queste date, concordate con la NBPA, permetterebbero di svolgere tutti i test, trasferire le franchigie al Disney World Resort di Orlando e di terminare in tempo la stagione.

Il 15 giugno ritorneranno nei confini USA tutti i giocatori che, con l’emergenza COVID-19, erano tornati nel loro Paese di origine (vedi Luka Doncic). Il 21 tutti i giocatori torneranno nelle città delle loro squadra dove, insieme allo staff, saranno sottoposti ai tamponi per poi iniziare il training camp il 30 giugno.

Our NBA Insider @ShamsCharania reports on the tentative NBA postseason schedule for the 2019-20 resumption, including: Conference Finals: Sept. 15

Finals Game 1: Sept. 30. pic.twitter.com/v9ceyJGXKA — Stadium (@Stadium) June 8, 2020

Le squadre si trasferiranno a Orlando il 7 luglio, dove a fine mese porteranno a termine la regular season con 88 partite totali. Il 16 e 17 agosto si svolgeranno gli eventuali tornei play-in tra le due squadre al 8° e 9° al posto di entrambe le Conference.

I Playoffs inizieranno il 18, il 1 settembre si partirà con il secondo turno fino ad arrivare alle finali di Conference il 15 settembre. Gara 1 delle Finals NBA è prevista per il 30 settembre, con eventuale gara 7 fissata per il 12 ottobre.

La NBA, oltre alla postseason, avrebbe stabilito anche le date per il Draft: la Lottery si dovrebbe svolgere il 25 agosto, con la cerimonia spostata al 15 ottobre.

Si lavora, infine, per programmare la prossima stagione: si pensa al 1 dicembre come data d’inizio, ma è ancora tutto da negoziare.

