NBA, Zach LaVine: “Dobbiamo cambiare la nostra mentalità”

Zach LaVine, stella dei Chicago Bulls, ha rilasciato un’interessante intervista a Sam Smith di Bulls.com. LaVine ha parlato di diversi argomenti: dalla stagione NBA a 22 squadre (dalla quale i Bulls sono stati esclusi, ndr) al futuro del suo allenatore. Queste le parole rilasciate da LaVine:

“E’ brutto. Non è per niente bello non tornare a giocare questa stagione. Non siamo andati abbastanza bene per meritarci un posto. Dobbiamo iniziare a lavorare per la prossima. Certamente non posso parlare per gli altri. Io sono pronto per diventare un giocatore vincente in una squadra vincente. Sono al mio sesto anno in NBA e non ho ancora mai messo piede in una partita di playoff. Giocare in NBA è bellissimo, ma quando sei nei playoff sai che giochi per vincere l’anello. Dobbiamo cambiare la nostra mentalità. Non abbiamo ancora avuto una possibilità. Ma continuerò a lavorare duro per migliorarmi e per raggiungere più facilmente il prossimo step.”