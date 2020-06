NBA, Adam Silver annuncia: “Proviamo a chiudere la stagione”

Il Board of Governors composto dagli owner delle 30 franchigie NBA ha approvato quasi all’unanimità – 29 voti favorevoli e 1 contrario – il piano di ripresa proposto da Adam Silver per il restart della regular season. Il commissioner della Lega ha illustrato per filo e per segno il format a 22 squadre studiato per riprendere la stagione NBA 2019-2020 con l’unico obiettivo di portarla a termine. Nel corso della riunione sono state indicate anche le date più importanti per il riavvicinamento delle operazioni. Il 9-11 luglio sarà previsto un mini-training camp per prepararsi alla ripartenza fissata per il 31 dello stesso mese e la fine, al più tardi, il 12 ottobre. Quindi la Draft Lottery il 25 agosto, il Draft NBA il 15 ottobre, il periodo di free agency che comincerà per il 18 ottobre e poi ci si preparerà per la nuova annata. Tutto di corsa.

Target NBA schedule from '19-'20 to '20-'21 season ∙ Training camp – July 9-11

∙ '19-'20 season – July 31-Oct. 12

∙ Draft lottery – Aug. 25

∙ NBA Draft – Oct. 15

∙ Free agency – Oct. 18

∙ '20-'21 training camp – Nov. 10

∙ '20-'21 season start – Dec. 1 (via @wojespn) pic.twitter.com/H1C8N60DKn — SportsCenter (@SportsCenter) June 4, 2020

Ripartenza Stagione NBA 2020: le parole di Adam Silver

Nel frattempo la Lega ha rilasciato un comunicato ufficiale con il quale ha espresso la sua soddisfazione per la votazione appena conclusa. La palla passa ora alla NBPA ed ai giocatori, i quali dovranno formalizzare il nuovo calendario. Queste la parole di Adam Silver sull’intensa giornata appena trascorsa:

“L’approvazione da parte del Board è un passo necessario verso la ripresa della stagione NBA. Mentre la pandemia di COVID-19 presenta ancora sfide che dobbiamo superare, cercheremo, lato nostro, di finire la stagione in modo sicuro e responsabile sulla base di protocolli rigorosi i quali sono ora in fase di definizione con i funzionari della sanità pubblica ed esperti medici. Riconosciamo anche che – mentre ci prepariamo a riprendere il gioco – la nostra società si sta riprendendo dalle recenti tragedie di violenza e ingiustizia razziale per cui continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri team e giocatori per usare le nostre risorse collettive e la nostra influenza in maniera tale da affrontare questi problemi in modo molto reale e concretamente.”

NBA press release on the restart of 2019-2020 season at Disneyworld. pic.twitter.com/Dkddooy1hE — Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) June 4, 2020

