NBA, anche Melo contro Trump: “Non c’è giustizia per gli uomini afroamericani”

Fra i più esposti sul caso Floyd, l’omicidio a sfondo razziale che ha sconvolto l’America causando manifestazioni di ribellione in tutto il paese, c’è anche Carmelo Anthony. Insieme all’amico fraterno LeBron James, Melo è da sempre in prima linea per combattere il razzismo.

Le ultime notizie che giungono dall’America danno Donald Trump intenzionato a schierare l’esercito contro i manifestanti. Carmelo ha espresso su Instagram il suo pensiero riguardo questa idea:

“L’America sta bruciando e venendo distrutta. Addirittura si rifiutano di condannare il poliziotto che ha ucciso un uomo afroamericano davanti a tutto il mondo! Preferiscono perdere tutto piuttosto che dargli giustizia. Mettetevelo in testa”

La presa di posizione di Carmelo contro Trump segue di qualche ora quella decisa e senza fronzoli di coach Popovich, che ha definito il presidente “uno squilibrato”.

In vista delle prossime e sempre più vicine elezioni, tanti giocatori NBA stanno incitando i cittadini ad andare a votare per dare un segnare e un seguito a tutte le proteste che ormai da 8 giorni sconvolgono il paese.

Intanto c’è chi, come Dennis Rodman, non è d’accordo con la violenza che accompagna le manifestazioni. Il proprietario dei Rockets, Fertitta, ha invece usato il famoso slogan di Trump per lodare i manifestanti.

