NBA, Stephen Curry: “Non ha senso prepararsi per partite inutili”

Nelle ultime settimane ha fatto discutere l’opinione di Damian Lillard riguardo una possibile ripartenza della NBA. Il nativo di Oakland ha riferito di come non avesse alcuna intenzione di tornare a giocare prendendo parte ad incontri senza alcun valore sportivo in caso di una riduzione delle partite e conseguente eliminazione anticipata dai playoff.

Infatti i Blazers, distanti dall’ottavo posto, rischiano di tornare ad allenarsi per disputare solo poche partite, senza la possibilità di lottare per i playoff. Grazie alla nuova formula della NBA (che deve essere ancora ufficializzata, ndr), però, questo rischio potrebbe essere evitato dai Blazers.

Questo discorso non vale per i Golden State Warriors, che non hanno alcuna ambizione di classifica, essendo già matematicamente esclusi dai playoff. A questo proposito è intervenuto il leader degli Warriors Stephen Curry, il quale concorda con le parole di Lillard:

“Sono d’accordo con Lillard, comprendo il suo punto di vista, perché è dura mentalmente allenarsi seriamente, recuperare il tempo perso e prepararti con un grande sforzo per affrontare partite prive di alcun senso. È difficile che la mente e il corpo rispondano a incontri che non prevedono stimoli”

Ha poi aggiunto:

“Dovrei dire a me stesso: ‘lavora duro e fatti il mazzo per cinque partite che non contano nulla per poi tornare in off-season’. No, così non ha alcun senso.”

In questo momento l’unico pensiero degli Warriors è il Draft per poter avviare una ricostruzione a partire dalla prossima stagione.

