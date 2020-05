NBA, Charles Barkley: “Sicuro al 100% che torneremo a giocare”

L’NBA prova a riaccendere i motori e, forse, si intravede un po’ di luce in fondo al tunnel. Il campionato ha dovuto piegarsi al volere della pandemia ed è stato congelato a partire dall’undici marzo. I piani alti della lega hanno confermato che sabato, in video conferenza, è stato discusso il tema della ripresa nel magico mondo di Disney World a Orlando, una delle carte in tavola circa la possibilità di ripresa. A prescindere da qualsiasi luogo, l’ora opinionista di NBA on TNT Charles Barkley è convinto a pieno che l’NBA riprenderà il suo corso.

L’ex ala grande dei Philadelphia 76ers crede che la parte dirigenziale della lega sia vicinissima ad una scelta definitiva e, al programma The Paul Finebaum Show, si è lasciato andare con queste parole:

“La NBA prenderà una decisione entro la prossima settimana. Sono sicuro al 100% che torneremo a giocare. So che i miei amici della Major League Baseball torneranno a giocare. So che la lega di hockey riprenderà a farlo. Credo che il football professionista e quello del college debba sedersi dietro e vedere come va a noi.”

Barkley aggiunge:

“Io so dirti questo, avendo parlato con i miei capi al Turner: torneremo a giocare a basket. I luoghi saranno Florida e Las Vegas, o più semplicemente solo la Florida.”

Se Charles Barkley abbia la sfera di cristallo, non ci è dato saperlo. L’affidabilità delle sue parole va comunque presa con una buona dose di diffidenza, poiché di questi tempi non c’è più nulla di certo. Continuare a sperare è il mantra.

