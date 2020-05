NBA, Robert Horry: “Bryant mi ha ricordato moltissimo Jordan”

Robert Horry, ex giocatore NBA che ha vinto la bellezza di sette anelli giocando per gli Houston Rockets, i Los Angeles Lakers ed i San Antonio Spurs, in una recente intervista ha toccato uno degli argomenti più in voga in questo periodo: il paragone tra Kobe Bryant con Michael Jordan. Infatti secondo Horry, l’ex numero 24 gialloviola ha preso molta ispirazione da sua maestà MJ nel corso della sua carriera. Non solo nelle tecniche da usare in partita, ma anche dagli atteggiamenti e dalle parole che usava con compagni e addetti ai lavori. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Craig Ackerman:

“È veramente strano. Quando guardavo The Last Dance e sentivo parlare Michael Jordan, mi è sempre tornato in mente Kobe Bryant. Sembra quasi che Kobe abbia preso tutto quello che dice MJ, le sue maniere, i suoi gesti, il suo linguaggio e l’abbia copiato. Sembra di vedere un fantasma. Odio poi quando ci sono un certo tipo di discussioni, come chi vincerebbe fra Kobe e MJ in uno contro uno. Sono tutti e due dei grandissimi giocatori.”



Horry poi ha continuato a parlare del rapporto che aveva con Bryant:

“Kobe è stato un grandissimo compagno di squadra e un grandissimo giocatore. Uno dei giocatori più intelligenti coi quali abbia condiviso il parquet. Mi ha dato un sacco di consigli utili che mi hanno aiutato a migliorare.”

