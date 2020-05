NBA, LeBron James ammette:”Ecco il mio secondo giocatore preferito di sempre”

LeBron James ha sempre amato sia dal punto di vista tecnico, sia da quello comportamentale Michael Jordan, ammettendo più e più volte che egli fosse il suo giocatore preferito in adolescenza ed omaggiandolo al liceo e da professionista, con le uniche eccezioni della nazionale e dei Miami Heat, con il numero 23 sulla sua divisa da gioco. In una recente “Storia Instagram” il nativo di Akron ha però dichiarato pubblicamente il nome del suo secondo giocatore preferito della storia NBA: Penny Hardaway. LBJ ha postato un video dell’ex giocatore dei Magic, enfatizzando il tutto con commenti adulatori:

“Mio Dio!!! Il mio secondo giocatore preferito di tutti i tempi. Potrei vederlo giocare ogni sera”.

Penny Hardaway era effettivamente un giocatore eccezionale, un antesignano della guardia tecnica ed atletica capace di registrare statistiche completissime. LeBron aveva otto anni quando Anfernee, questo il suo nome di battesimo, chiamato però dalla nonna con il soprannome “Pretty” che con l’accentazione degli americani del sud divenne presto “Penny“, entrò nella lega nel 1993 e creò una delle coppie guardia-centro più spettacolari di sempre con Shaquille O’Neal, arrivando anche a sfiorare il titolo NBA nella stagione 1994-1995, perdendo solo in finale contro gli Houston Rockets di Hakeem Olajuwon campioni in carica. Penny e Shaq furono anche campioni olimpici insieme ad Atlanta 1996, nonché entrambi attori nel film Blue Chips del 1994.

Tanti infortuni condizionarono la sua carriera da giocatore, che fu infatti fenomenale solo nel lustro 1993-1998 per via di una fragile conformazione fisica. Ora Penny allena la squadra di pallacanestro maschile dell’università di Memphis, ateneo nel quale militò lui stesso all’inizio degli anni novanta, ed ha portato recentemente in Tennessee a giocare per i Tigers, non senza polemiche, grandi talenti del panorama giovanile, quali Precious Achiuwa e James Wiseman.

LEGGI ANCHE:

NBA, Zion Williamson accusato di aver ricevuto introiti da Duke, Nike ed Adidas

NBA, Kevin McHale si schiera dalla parte dei Pistons: “I Bulls si lamentavano sempre”

NBA, Dennis Rodman racconta il primo incontro con Kim Jong-un