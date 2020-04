I 10 giocatori che hanno perso più volte alle NBA Finals

Quando si parla di NBA viene davvero naturale sviscerare dati e statistiche di ogni genere. Per soddisfare questa naturale tendenza di ogni fan, oggi andremo ad analizzare una classifica estremamente particolare: quella dei 10 giocatori con il maggior numero di finali perse. Perché se da una parte perdere non fa mai piacere, dall’altra un numero elevato di NBA Finals perse vuol dire comunque essere stati molto competitivi per un lungo periodo della propria carriera, i nomi infatti sono tutt’altro che banali.

10. Kareem Abdul-Jabbar: 4 finali perse su 10 giocate

Si parte subito forte. Kareem Abdul Jabbar è il giocatore che ha fatto registrare più punti nella storia NBA, la sua carriera è stata estremamente longeva e ha centrato per ben 10 volte le finali NBA. Certo 4 sconfitte a fronte di 6 vittorie possono rappresentare una delusione relativa, ma restano comunque tante da meritare l’ultimo posto in questa speciale classifica. Dopo aver conquistato il primo titolo con Milwaukee nella stagione 70-71, Jabbar tornò alle Finals con la compagine del Wisconsin tre anni più tardi. In quell’occasione però dovette cedere ai Boston Celtics dopo 7 gare devastanti. L’MVP delle Finals fu John Havlicek.

Le seconde Finals perse da Kareem sono invece quelle del 1982-83 in maglia Lakers quando persero con un netto 4-0 di fronte ai Philadelphia 76ers battuti invece l’anno prima. Nel 1983-84, i gialloviola dovettero nuovamente arrendersi alle Finali, stavolta di fronte ai Boston Celtics di Larry Bird che si aggiudicarono il titolo dopo 7 gare. Le quarte Finali perse per Abdul-Jabbar sono quelle del 1988-89, ultima stagione NBA per lui, in cui i suoi Lakers vennero battuti con un nuovo 4-0 dai Detroit Pistons dei Bad Boys.