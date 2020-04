NBA, Torneo di HORSE: Mike Conley porta a casa la vittoria

Con le ultime sfide svolte nella giornata di ieri, si può dire ufficialmente concluso il torneo NBA di HORSE. Il vincitore è Mike Conley che, nonostante le continue lotte contro gli infortuni e la mano fredda al tiro prima dell’interruzione della NBA, ha mostrato una grande prova di abilità che gli ha permesso di vincere tutto.

Finale: Mike Conley VINCE contro Zach LaVine

Il giocatore degli Utah Jazz ha usato spesso la mano destra, non dominante, durante tutto il torneo. Anche per iniziare il round finale contro l’avversario Zach LaVine dei Chicago Bulls.

Inizio molto particolare della sfida, caratterizzata da tiri da tre con alte parabole, tiri liberi a occhi chiusi e addirittura da dietro al tabellone, che hanno garantito a Mike Conley la vittoria.

Semifinale 1: Mike Conley VINCE contro Chauncey Billups

In semifinale, Conley ha subito preso vantaggio nelle fasi iniziali del round contro il 43enne Chauncey Billups, noto come “Mr. Big Shot” ai tempi in cui giocava. Il tiro del giocatore dei Jazz difficilmente poteva essere riproposto dall’avversario.

Il tutto si è concluso con un tiro libero molto particolare messo a segno dal vincitore.

Semifinale 2: Zach Lavine VINCE contro Allie Quigley

Dall’altra parte, Zach LaVine ha sfruttato molto le sue doti acrobatiche contro Allie Quigley, potendosi garantire una vittoria abbastanza facile.

Leggi anche:

NBA, Torneo di HORSE: Trae Young KO con Billups, fuori anche CP3

NBA, Scottie Pippen: “Non lavoro più per i Chicago Bulls”

I 10 migliori “Big Three” nella storia NBA secondo Bleacher Report