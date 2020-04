La NBA, dopo aver sospeso la stagione fino a data da destinarsi, ha cambiato anche le regole di valutazione dei talenti in vista del prossimo Draft.

Come scrive Adrian Wojnarowski per ESPN, la lega ha inviato alle squadre un memo dove sono esposte tutte le nuove regole che tutte le squadre dovranno seguire nel processo di selezione dei giocatori.

Le squadre potranno avere un colloquio virtuale con un massimo di 4 ore per ogni singolo giocatore, mentre è assolutamente vietato organizzare qualsiasi dialogo o discussione di persona.

Non sarà, inoltre, in alcun modo consentito di organizzare workout: queste regole saranno applicate per un periodo indefinito, almeno fino a quando la pandemia non mostrerà un calo o sarà limitata e contenuta.

Il processo di selezione al Draft 2020 sarà diverso rispetto agli anni precedenti: le franchigie dovranno basarsi esclusivamente sul lavoro di scouting svolto nei mesi scorsi.

La NBA, nel nuovo regolamento, non scrive come le squadre potranno avere dettagli fisici e atletici dei singoli giocatori: le franchigie, infatti, non potranno richiedere materiale video, ma potranno basarsi solo sulle partite giocate prima dello scorso 11 marzo.

La data dell’NBADraft 2020 è il prossimo 25 giugno al Barclays Center di Brooklyn ma, in questo periodo di incertezza, potrebbero essere prese delle misure di sicurezza a riguardo.

La decisione della NBA di cambiare le regole di selezione in vista del Draft è stata inevitabile: dopo la sospensione e lo slittamento della stagione, la cancellazione del torneo NCAA, si cerca di guardare al futuro.

