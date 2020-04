NBA: Curry e Paul ritornano sul famoso crossover del 2015

Sempre più giocatori NBA, costretti in casa per via della quarantena, stanno affidandosi ai social per trascorrere il loro tempo libero. Tra i più attivi c’è sicuramente Stephen Curry. Il numero 30 ha messo a disposizione il suo account per una intervista col celebre Anthony Fauci. immunologo statunitense in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Steph sta però anche ospitando diversi colleghi sul suo account. Per ultimo è toccato a Chris Paul, col quale Curry si è scontrato più volte sul campo. Tra i due ne sono successe di ogni colore: dai celebri crossover del 30 su CP3 alla tripla con annesso sguardo di sfida e imitazione del balletto da parte di Paul. La rivalità sembra però limitarsi solo al campo di gioco e la dimostrazione è arrivata proprio durante l’ultima diretta Instagram.

I due giocatori sono tornati sul primo celebre crossover, quando con un palleggio rapidissimo Curry mise a sedere Paul:

On this day 5 years ago, Steph Curry (@StephenCurry30) crossed the LIFE out of Chris Paul and put the world on notice 😤🔥 pic.twitter.com/nZA0WPrJlv — Warriors Nation (@WarriorNationCP) March 31, 2020

La stagione era quella 2014/2015, la prima da MVP di Curry in cui il mondo intero si rese conto davvero del talento del numero 30. I due hanno commentato così l’accaduto:

CP3: “Ascoltate… mi ha fregato. Niente da dire, mi ha fregato” Curry: “La parte divertente è che è successo a tutti noi, moltissime volte. Tu mi hai fatto cadere almeno tre volte, ma quella volta a LA ti ho fregato io”

Ci sono stati altri episodi poi, come detto più in alto. Lo stesso Curry segnò in faccia a Paul una tripla clamorosa che fece esplodere la Oracle Arena:

Un paio d’anni più tardi, nella celebre serie tra Warriors e Rockets conclusa a Gara 7, Paul segnò una clamorosa tripla in faccia a Curry. CP3 non perse l’occasione di provocarlo:

