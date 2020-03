BIG3, Ice Cube porta avanti la sua idea per creare il reality show

La BIG3 sta andando avanti per cercare di mettere in piedi un reality show sulla pallacanestro in questo periodo in cui tutti sono in isolamento a causa del COVID-19. Ice Cube, founder della lega nata solo qualche anno fa, è in contatto con EndemolShineGroup, la società di produzione del “Grande Fratello”, “The Voice” e “MasterChef”. La notizia è stata riportata da Chris Haynes di Yahoo Sports. Si dice che il titolo provvisorio sia “Big Brother: Big 3” e si pensa che la data di lancio del nuovo programma possa essere la prima settimana di maggio.

Il format vedrebbe 16 giocatori in gara – con la possibilità di avere anche qualche giocatrice – competere per un premio in denaro di sette cifre. Chiaramente tutto in estrema sicurezza: gli atleti, infatti, possono partecipare al programma solo dopo essere risultati negativi al test del coronavirus. I giocatori e gli arbitri selezionati, quindi, saranno ‘rinchiusi’ in una villa a Los Angeles, catturati dalle telecamere 24 ore su 24.

Secondo quanto riferito, i fondatori di BIG3 Ice Cube e Jeff Kwatinetz stanno ancora definendo le regole esatte della competizione. Nelle prossime settimane, probabilmente, ne sapremo di più.

