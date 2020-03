Chris LeVert difficilmente dimenticherà la partita di questa notte contro i Boston Celtics: con ben 51 punti, suo nuovo career-high, ha regalato la vittoria ai Brooklyn Nets.

Una prestazione che non è passata inosservata neanche a Kevin Durant, suo compagno di squadra, che tramite un tweet ha commentato:

“Quel 50 era bellissimo, Vert. Grazie per questo capolavoro“

That 50 was beautiful, Vert. Thank you for that masterpiece — Kevin Durant (@KDTrey5) March 4, 2020

Alla fine del terzo quarto, i Celtics erano in vantaggio di ben 17 punti quando Caris LeVert decide di salire in cattedra vestendo i panni da supereroe: tra l’ultimo quarto e l’overtime segna 37 punti (nessuno meglio di lui negli ultimi 20 anni), regalando la vittoria ai Nets.

Una serata unica dove, oltre al suo nuovo massimo in carriera, firma la seconda miglior prestazione stagionale di un giocatore dei Nets (la prima è di Irving contro i Bulls, quando segnò 54 punti ndr).

Queste le parole di LeVert riportate da ESPN:

“Alla fine del terzo quarto pensavo che il coach mi avrebbe lasciato in panchina ma, invece, mi ha rimesso in campo. Non avevo mai tirato prima d’ora dei tiri liberi così importanti, ma ero fiducioso: sentivo che li avrei segnati tutti e tre. Per me e per la squadra è stata una grande serata“

Con la vittoria di questa notte, i Nets tornano a vincere dopo una serie di quattro sconfitte consecutive. Soddisfatto coach Kenny Atkinson:

“É difficile commentare una partita del genere, sto ancora cercando di elaborare il tutto. Caris è stato straordinario: ha fatto tutto lui, non abbiamo eseguito nulla perché ha preso il sopravvento. Come allenatore non puoi fare molto quando un giocatore gioca così”

Una prestazione da incorniciare per Caris LeVert che, ora, vuole prendersi definitivamente i Brooklyn Nets.

