10 cose che non sapete su Michael Jordan

Tanti auguri Michael Jordan! Per festeggiare nel modo migliore il 57esimo compleanno di MJ, abbiamo deciso di andare a ritrovare alcuni degli aspetti più curiosi della sua carriera fuori e dentro al campo.

10. È di Brooklyn

La maggior parte delle persone associa il periodo infantile di Michael Jordan al North Carolina, dove frequenterà poi l’high school e il college. Jordan, in realtà, nacque a Brooklyn, New York, il 17 Febbraio 1963 da papà James e mamma Dolores. Solo dopo alcuni anni si trasferirono a Wilmington, North Carolina.

9. Non è stato scelto alla numero 1 al Draft NBA

Michael Jordan non è stato una prima scelta al Draft. Nel 1984, infatti, le prime due scelte appartenevano rispettivamente a Houston Rockets e Portland Trail Blazers, in un periodo in cui la NBA era dominata dai lunghi. Se la scelta dei Rockets di puntare su Hakeem Olajuwon, quindi, fu comprensibile, lo stesso non si può dire di quella effettuata da Portland, visto che i Trail Blazers, avendo già Clyde Drexler ad occupare il ruolo di guardia titolare, puntarono su un altro lungo, Sam Bowie (che non ebbe neanche lontanamente la carriera di Olajuwon), facendo le fortune dei Chicago Bulls che con la #3 scelsero proprio Michael Jordan.

