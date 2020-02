Grandi novità per gli studenti della “I Promise School” fondata da LeBron James

Nel 2018 la superstar dei Los Angeles Lakers, LeBron James, ha fondato la I Promise School, una scuola elementare ad Akron, nell’Ohio. L’istituto è stato fondato per aiutare e fornire istruzione ai bambini provenienti da situazioni familiari e non piuttosto difficili.

Secondo quanto riportato da Bleacher Report, la classe inaugurale dell’istituto ha ricevuto in regalo un pacchetto di quattro anni di insegnamento presso la Kent State University. Tutti gli studenti sono rimasti sorpresi e meravigliati una volta appreso il fatto che l’università offrirà loro lezioni e vitto gratuiti. Tutto ciò per merito di una collaborazione con la I Promise School.

When you show up to @KentState for your 11th grade experience outing, but find out you’re also getting FREE tuition for 4 years AND a year of free room & board‼️ 😱😭 pic.twitter.com/udCrl95qFi

