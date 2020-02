Sono arrivati i primi risultati delle indagini sull’incidente in elicottero che ha portato alla morte della leggenda dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant e di sua figlia Gianna.

Nonostante bisognerà aspettare diversi mesi prima del rapporto definitivo, il National Transportation Safety Board ha pubblicato un report di 11 pagine con i primi riscontri emersi dall’indagine.

Secondo quanto riportato non ci sarebbero stati né problemi meccanici al velivolo né un’avaria del motore: nonostante il pannello di controllo dell’elicottero sia andato distrutto, i rotori e le pale erano in funzione al momento dell’impatto.

L’elicottero, inoltre, non aveva problemi di stabilità, come emerge dalle comunicazione del pilota Ara Zobayan, grande amico di Kobe Bryant, dove, nei trenta minuti di contatti con la torre di controllo, non ha segnalato alcun tipo di problema.

Gli investigatori si stanno concentrando sulla manovra iniziata poco prima dello schianto, quando Zobayan ha cercato di uscire da una zona dove si erano accumulate molte nuvole, rendendo minima la visibilità.

Quando mancavano una decina di metri per uscire dalla zona con scarsa visibilità, l’elicottero ha iniziato una vorticosa discesa, terminata con il terribile schianto sulla collina.

Anche alcuni testimoni hanno raccontano nei giorni scorsi questo repentino cambio di rotta del veicolo: da questi elementi ripartiranno gli investigatori per far luce sulla tragedia che ha sconvolto l’intero mondo NBA.

LEGGI ANCHE:

NBA, Kerr: “Wiggins? Si adatta meglio rispetto a Russell”

Risultati NBA: Portland cade a Utah e Lillard è una furia con gli arbitri! Crollo Houston a Phoenix, Beal la vince allo scadere

NBA, parla il GM dei Pistons: “Drummond sapeva di essere sul mercato”