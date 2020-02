Darren Collison vicino al ritorno in NBA

Dopo il sorprendente ritiro dalla pallacanestro, Darren Collison sembrerebbe vicino ad un sorprendente ritorno.

Il giocatore infatti, secondo quanto riferito da Adrian Wojnarowski di ESPN, incontrerà il suo agente la prossima settimana per decidere se tornare in NBA.

Tra le franchigie interessate a Darren Collison, ci sarebbero in prima fila i Los Angeles Lakers e i Los Angeles Clippers.

Il giocatore infatti, oltre ad essere nativo della California, avrebbe programmato degli incontri con entrambe le squadre losangeline.

Jeanie Buss, proprietaria dei Los Angeles Lakers, ha inoltre ospitato il 32enne alla partita di giovedì contro gli Houston Rockets.

La decisione di Darren Collison di ritirarsi l’estate scorsa per concentrarsi sulla sua famiglia e la religione aveva sollevato ben più di un sopracciglio tra gli addetti ai lavori e i fan.

Nello scorso giugno, il giocatore aveva espresso le sue motivazioni per una decisione tanto drastica.

Sono uno dei Testimoni di Geova e la mia fede significa tutto per me. Ricevo tanta gioia dal volontariato per aiutare gli altri e partecipare a un ministero mondiale. La gioia che provo non ha eguali.