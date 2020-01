Morte Kobe Bryant: ecco come i Lakers hanno appreso la notizia dell’incidente

Domenica, la notizia della morte di Kobe Bryant, ha fatto il giro del mondo in pochi istanti. Ogni parte del globo ha saputo, praticamente in tempo reale, dell’incidente aereo in cui hanno perso la vita il Mamba, sua figlia Gianna, e altre 7 persone.

John Ireland, presentatore radiofonico del play-by-play dei Los Angeles Lakers, ha raccontato a 710 AM Los Angeles, nota stazione radiofonica, di come la squadra ha appreso la notizia della tragedia. Ireland infatti si trovava a bordo del volo che riaccompagnava LeBron e compagni a casa, dopo la trasferta a Philadelphia, quando la notizia è arrivata.

“Inizialmente ho pensato che il tweet sulla morte di Kobe fosse il risultato di un hacking ai social media ma poi ho visto il tweet di TMZ e lo stesso personale dei Lakers ci ha confermato la notizia”

I momenti successivi all’apprendimento della notizia sono stati drammatici, spiega ancora Ireland:

“Tutti sono diventati inconsolabili. L’intero aereo piangeva e pregava che si trattasse di uno sbaglio oppure che, visto che non potevano avere riscontri dall’esterno, che si trattasse solo di uno scherzo di dubbio gusto”

Il commentatore radiofonico chiosa infine:

“È stato coach Frank Vogel a dare la notizia. Mancavano ancora tre ore e mezzo all’arrivo a Los Angeles ma non ricordo niente di quella parte del volo. Solamente tante lacrime e tristezza”

