NBA, Chris Paul: “Voglio terminare la carriera dove sono apprezzato”

Chris Paul è al volante di una stagione sorprendente per Oklahoma City. Nonostante le partenze di George e Westbrook, i Thunder siedono al settimo posto della Western Conference con 23 vittorie e 17 sconfitte e continuano a sognare i Playoff. CP3, dati i 34 anni di età, non sarà quello dei tempi d’oro, ma sta comunque viaggiando ad una media notevole: 16.5 punti, 5.1 rimbalzi e 6.4 assist. Inoltre, l’ex Clippers tira con il 46.8% dal campo e con il 36.2 da dietro l’arco.

Più gli anni passano e più il momento del ritiro si avvicina. Paul non avrà pensato a come sarà il suo addio, ma sembra aver già deciso il luogo in cui smettere. Un posto in cui si sente a casa. Queste le sue parole a Men’sHealth:

“L’anno scorso ero a Houston. Quando giocavo a L.A, avrei voluto terminare lì la mia avventura in NBA. Voglio finire la mia carriera in un posto dove sono apprezzato. Può sembrare una risposta bizzarra, ma Oklahoma è stata finora la parte più bella. Tutto è iniziato qui. La vita scorre e sono finito di nuovo qui. È stato bello tornare qui, in mezzo alla gente di Oklahoma.”

Chris Paul ha iniziato la sua carriera con i New Orleans Hornets, oggi Pelicans. Tuttavia, a causa dei danni ingenti provocati dall’uragano Katrina egli ha giocato moltissime partite delle prime due stagioni proprio a Oklahoma City, il luogo in cui CP3 vorrebbe dire addio.

