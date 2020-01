I Brooklyn Nets hanno comunicato che Kyrie Irving ha iniziato ad allenarsi con la squadra: il play ha effettuato le prime sessioni di 5 contro 5 e anche esercizi in cui è previsto il con contatto fisico tra i giocatori. Questo significa che la condizione di Irving è in netto miglioramento e che il suo ritorno in campo potrebbe essere molto vicino.

Lo stesso Irving ha parlato con la stampa dopo l’allenamento, ecco le sue parole:

“Vedremo come sarà la mia condizione fisica nei prossimi giorni: realisticamente, valuteremo domani il tutto e capiremo anche come avrà reagito la spalla all’allenamento. Poi potrò allenarmi di nuovo sabato, farò magari anche del lavoro specifico e potrei essere pronto magari per la settimana prossima”

Sicuramente ottime notizie per i Nets, dopo che lo stesso Irving la settimana scorsa aveva parlato del suo problema alla spalla e che tra le varie opzione proposte dallo staff medico della franchigia con sede a Brooklyn si era parlato anche di operazione chirurgica. L’ex Celtics è infatti fuori da quasi due mesi per un problema alla spalla destra: in questa prima parte di stagione i Brooklyn Nets hanno faticato, trovandosi al momento solo in ottava posizione nella Eastern Conference con un deludente record di 16 vinte e 20 perse.

