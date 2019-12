NBA: T’Wolves interessati a Dennis Smith Jr.

Dopo meno di un anno, il rapporto tra Dennis Smith Jr. e i New York Knicks sembra giunto già al capolinea. L’ex giocatore dei Dallas Mavericks, arrivato al Garden nella trade che ha portato Kristaps Porzingis in Texas, non sta trovando molto spazio e, secondo più fonti, ci sarebbero diverse squadre interessate a lui.

Secondo Ian Begley, reporter molto vicino alle vicende di casa Knicks, i più interessati a Smith sarebbero i Minnesota Timberwolves. La squadra di coach Saunders infatti ha entrambe le sue point guard, Jeff Teague e Shabazz Napier, con il contratto in scadenza al termine di questa stagione.

Sebbene Smith non abbia mantenuto in NBA quanto faceva promettere al college, ha appena compiuto 22 anni ed il suo talento, soprattutto offensivo, è indiscutibile. Oltre alla giovane età un altro elemento molto accattivante riguarda il suo contratto. Anche nella prossima stagione infatti, il prodotto da NC State, sarà soggetto al contratto da rookie e quindi il suo stipendio sarà di poco inferiore ai $5 milioni.

Assorbire il suo stipendio non rappresenta dunque un problema per Minnesota (e per altre squadre che hanno chiesto informazioni) intenzionate a puntare su un giocatore in difficoltà che tuttavia, non più tardi di due anni fa, fu scelto con la nona chiamata assoluta al Draft.

Leggi anche:

Risultati NBA: Heat, Celtics e Raptors vincono tutte in trasferta. Bene Portland, altra grande rimonta per OKC

NBA, dubbi sul futuro di Davis Bertans

NBA, I New York Knicks assumono David Blatt