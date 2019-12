I Los Angeles Clippers, da inizio stagione, stanno cercando di preservare Kawhi Leonard per riuscire a portarlo ai playoff nelle migliori condizioni psicofisiche lasciandolo fuori, ad esempio, durante i back-to-back, o programmando con lui quali partite saltare. Tutto questo si traduce in una sola, controversa, parola: load management. Questo fenomeno, già condannato pesantemente da Kobe Bryant, Michael Jordan e LeBron James, viene spesso utilizzato dai giocatori di punta per evitare infortuni da stress che nelle ultime stagioni sembrano essere sempre più frequenti.

Sull’argomento è intervenuto anche coach Doc Rivers il quale ha ovviamente difeso la ‘filosofia’ utilizzata all’interno della sua franchigia rispondendo alle dichiarazioni di James che ha etichettato come “personalmente inammissibile” il load management. Queste le parole di Rivers:

“È la nostra filosofia. Non so quale sia la loro (dei Lakers, ndr) in merito all’argomento. Penso che la loro sia qualunque cosa LeBron dica, per essere onesti. E per me questo ha comunque senso. Mi piace quello che stiamo facendo e penso che sia la cosa più intelligente da fare. Vedremo alla fine chi avrà avuto ragione. “

Nel frattempo, il 25 dicembre, andrà in scena il derby tra Lakers-Clippers. Sarà già un primo test per entrambe le compagini.

