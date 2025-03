NBA, Klay Thompson su Dallas: “Senza Irving e Davis siamo comunque forti”

Dopo la cessione di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers per Anthony Davis, sembrava avviarsi un nuovo corso all’interno della franchigia texana. La verità dei fatti, però, ha portato i tifosi di Dallas a dover sopportare gli infortuni a stretto giro dello stesso Davis, insieme a quello ben più grave capitato a Kyrie Irving. Quest’ultimo, purtroppo, ha riportato la rottura del crociato e verosimilmente rimarrà fuori per parte della prossima stagione.

In ogni caso, Dallas ha una stagione da terminare nel miglior modo possibile e lo deve fare contando sulle forze del proprio roster che vede – quindi – Klay Thompson come prima bocca di fuoco in attacco. L’ex Warriors, nelle scorse ore ha detto di sentirsi ancora più legato al progetto dopo l’evidente sfortuna di queste settimane:

“Ovviamente dispiace per Kyrie, perché so cosa sta provando essendoci già passato, ma sono sicuro che tornerà più forte di prima, così come faranno gli altri compagni ora assenti per infortunio. Di certo le tante assenze nel frontcourt si stanno facendo sentire, ma io continuo a credere in questa squadra. Ci mancano gli infortunati, ma stiamo facendo del nostro meglio e io credo in questa squadra, ho un contratto per altri due anni e voglio dare il mio contributo per fare tornare i Mavs alla gloria assaporata con il titolo vinto nel 2011”.