Tissot, la National Basketball Association (NBA), la Women’s National Basketball Association (WNBA) e la NBA G League hanno annunciato un’estensione pluriennale della loro collaborazione di marketing globale iniziata nel 2015. L’accordo, rinnovato e ampliato, introduce un nuovo cronometro all’avanguardia, il lancio del Tissot NBA Supersport 2025 Special Edition e renderà Tissot il partner ufficiale per un NBA Global Game in Europa nei prossimi dieci anni.

L’annuncio è stato fatto durante una dimostrazione del nuovo cronometro dei tiri prima degli NBA Paris Games 2025, presentati da Tissot, che vedono gli Indiana Pacers e i San Antonio Spurs affrontarsi in due partite di stagione regolare all’Accor Arena di Parigi. Presenti all’evento il CEO di Tissot Sylvain Dolla, il presidente delle partnership globali NBA Salvatore LaRocca, la leggenda NBA Tony Parker e la campionessa WNBA 2024 Sabrina Ionescu.

“Questo nuovo shot clock dimostra il nostro impegno verso il gioco e i tifosi. Vogliamo ispirare uno stile di vita che rifletta passione, energia e dedizione al basket, grazie alla perfetta sinergia tra Tissot e la NBA.”

Anche LaRocca ha elogiato l’impegno del brand svizzero:

“Tissot è stato un partner prezioso negli ultimi dieci anni per il suo focus su innovazione, precisione e creatività. Il nuovo shot clock migliorerà l’esperienza di gioco per tifosi e giocatori.”

Il nuovo cronometro NBA e WNBA: innovazione e design al servizio del gioco

Il nuovo cronometro, ispirato alla tradizione orologiera di Tissot, introduce una serie di miglioramenti:

Tecnologia avanzata con strisce LED RGB, che permettono al cronometro di illuminarsi in più colori, non solo rosso o ambra.

Interfaccia migliorata per un funzionamento più fluido e preciso.

Telaio più leggero in alluminio, ridotto del 20%, per facilitare installazione e manutenzione.

Design modulare, che permette aggiornamenti futuri per adattarsi all’evoluzione del gioco.

I nuovi cronometri saranno utilizzati a partire dalla stagione NBA 2025-26 e WNBA 2026.

Un nuovo orologio esclusivo: Tissot NBA Supersport 2025 Special Edition

A complemento del cronometro, Tissot ha lanciato il nuovo Supersport NBA Special Edition 2025, che unisce estetica sportiva e dettagli unici legati al basket:

Quadrante ispirato alle uniformi NBA, con numeri in stile jersey e dettagli che richiamano un pallone da basket.

Logo NBA sulla lancetta dei secondi e sul retro della cassa, circondato dai nomi delle 30 squadre NBA, organizzate per conference.

L’orologio sarà disponibile dal 23 gennaio in Francia e negli Stati Uniti, e sarà distribuito a livello globale a partire da marzo.

In linea con il continuo investimento nello sport femminile, Tissot ha collaborato con Wilson e la WNBA per creare gli orologi Tissot Seastar Wilson WNBA, i primi nella storia della lega, lanciati nel 2024. Questi orologi combinano precisione svizzera, innovazione e il design del pallone ufficiale Wilson.

L’estensione della collaborazione tra Tissot e NBA si concretizzerà in tutti i principali eventi NBA, come l’Emirates NBA Cup, l’NBA All-Star Game, l’NBA Draft e gli NBA Global Games. Questo rinnovo non solo sottolinea l’impegno di Tissot verso l’innovazione, ma rappresenta anche un investimento nello sviluppo del basket a livello globale.