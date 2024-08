Team USA cambia allenatore: Spoelstra e Lue si giocano il ruolo di head coach

Ancor prima della composizione del gruppo americano per i Giochi Olimpici, nel novembre 2023, Steve Kerr aveva annunciato che avrebbe lasciato la panchina del Team USA dopo la competizione in Francia:

“Per me sono due anni. È un ciclo. Gregg Popovich ha allenato Mondiali e Giochi, ora tocca a me passare il testimone”

Allora chi lo sostituirà? Erik Spoelstra e Tyronn Lue sono tornati molto spesso di moda negli ultimi giorni. Una tendenza confermata dal nostro collega Marc Stein, il quale ha spiegato che la Federazione americana dovrebbe decidere tra i due assistenti di Steve Kerr per prendere il controllo di Team USA per il futuro.

Prossimo allenatore Team USA: la scelta è tra Spoelstra e Lue

Una decisione logica visti i curriculum dei due allenatori. Il primo, allenatore del Miami dal 2008, lavora con la squadra americana da tre anni e, con le sue sei Finali NBA e i suoi due titoli, Erik Spoelstra si è affermato come uno dei migliori strateghi della NBA ormai da quindici anni. Il secondo è sulla panchina di Team USA dal 2022 e la sua carriera NBA è segnata dai titoli con LeBron James e Cleveland nel 2016. Poi dalle ottime stagioni con i Clippers.

Il successore di Steve Kerr dovrà occuparsi della squadra americana almeno per i Mondiali del 2027 e per le Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Perché dalla partenza di Mike Krzyzewski, rimasto in panchina tra il 2005 e il 2016, il classico mandato di un allenatore sulla panchina di Team USA sembra durare non più di quattro anni, come detto da Kerr:

“Penso che in generale dovrebbe accadere così. Con Mike Krzyzewski e Jerry Colangelo è stato diverso, perché stavano cercando di costruire una cultura e un sistema per gli anni a venire. Aveva senso che Coach K rimanesse. Ma a questo punto pedaliamo e lasciamo andare.”

