Olimpiadi 2024, Stephen Curry sulla serie di triple contro la Francia: “Ero in fiducia”

Nella serata parigina di ieri, Stephen Curry ha dato il suo consueto spettacolo nella vittoria di Team USA contro la Francia che è anche valso l’oro al torneo olimpico di Parigi 2024. Il playmaker di Golden State si è reso clamoroso protagonista di una serie di quattro triple realizzate nel finale, che ha tagliato le gambe ai transalpini e consegnato la vittoria agli americani. Queste le parole di Curry a riguardo:

“Qualsiasi tiro io prenda, penso che andrà a canestro. Il tiro realizzato nonostante il loro raddoppio? È stata la degna conclusione di una serie fantastica di triple. Vedevo solo il canestro, non sapevo nemmeno da chi fossi marcato in quel momento. Sapevo che eravamo al limite dei 24 secondi. Ma mi ha impressionato… ho impressionato me stesso, questo è chiaro”.