NBA, Warriors: il two-way contract di Quiñones sarà convertito in un contratto standard

I Golden State Warriors convertiranno il two-way contract di Lester Quiñones in un contratto standard, secondo quanto dichiarato ad ESPN dai suoi agenti Mike Miller e Derek Malloy di Lift Sports Management.

Undrafted nel 2022 in uscita dai Memphis Tigers, Quiñones ha trascorso due stagioni facendo la spola tra i Golden State Warriors e la propria affiliata alla G League, i Santa Cruz Warriors, con cui ha vinto il premio di giocatore più migliorato nella scorsa stagione.

Il classe 2000 si è fatto strada nelle rotazioni dei Dubs grazie anche a diverse buone prestazioni all’inizio del mese di febbraio in uscita dalla panchina. Andando anche in doppia cifra nelle trasferte contro Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks e Philadelphia 76ers in cui ha segnato rispettivamente 10, 17 e 13 punti

In questa stagione Quiñones sta viaggiando a medie di 4.8 punti, 2.4 rimbalzi e 1.3 assist ad allacciata di scarpe in 19 partite giocate. Al momento i Golden State Warriors occupano la decima posizione nella classifica della Western Conference con il record di 27 vittorie e 26 sconfitte.

