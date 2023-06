NBA Finals, coach Mike Malone dopo Gara 2: “Parliamo dell’impegno, sono preoccupato”

Per la prima volta in questi Playoff, i Denver Nuggets hanno perso in casa e si trovano con la serie in pareggio prima di Gara 3. L’head coach Mike Malone non ci è andato piano nell’intervista post partita, e ha detto di essere molto preoccupato per il poco impegno messo in campo dai suoi giocatori in una partita importante come una Gara 2 delle NBA Finals:

“Parliamo dell’impegno. Queste sono le NBA Finals, e noi parliamo dell’impegno. Io sono molto preoccupato. Voi forse pensavate che stessi facendo della tattica quando avevo detto che non avevamo giocato bene in Gara 1. Beh, non avevamo giocato bene. Stanotte i titolari hanno iniziato la partita e Miami era sopra 10-2. All’inizio del terzo quarto hanno segnato 11 punti. I nostri ragazzi erano in campo, si scusavano con loro stessi perché non riuscivano a segnare o pensavano di poter vincere la partita quando volevano farlo. Questa non è la preseason, e neanche la stagione regolare. Queste sono le NBA Finals. E per me questo atteggiamento è molto imbarazzante e deludente”

Malone ha poi continuato parlando del mancato impegno nella metà campo difensiva. Denver ha avuto dei momenti no molto preoccupanti:

“Hanno iniziato il quarto quarto 13-2. Riuscivano ad avere quello che volevano: triple, layup, e potevano mettersi a zona in difesa e rallentare la partita. Abbiamo fatto molta difficoltà a fermarli in attacco, e abbiamo fatto molta difficoltà a segnare nell’altra metà campo. La nostra difesa deve essere molto meglio. Ci sono stati due quarti quarti, in Gara 1 e in Gara 2, dove la difesa è stata inesistente”

L’head coach ha chiuso riflettendo sulla disciplina. Secondo Malone è fondamentale essere disciplinati in una partita così decisiva, e proprio questo è mancato ai suoi Nuggets in Gara 2:

“Miami è scesa in campo e ci ha superato in ogni particolare. Oggi siamo stati molto meno disciplinati che in tutte le altre partite di questi Playoff. Abbiamo avuto molti breakdown. E loro ne hanno sempre approfittato per segnare. Se vogliamo provare ad andare in trasferta e riprendere il controllo della serie, dovremo superare Miami, come non abbiamo fatto stanotte, e la nostra disciplina dovrà essere perfetta”

