NBA, Donovan Mitchell supera un record di LeBron James con Cleveland: “Sfida Playoff contro New York? Sono pronto”

Donovan Mitchell con la maglia dei Cleveland Cavs è letteralmente diabolico. L’ex giocatore di Utah in Ohio sembra aver trovato la sua dimensione, tanto da registrare una serie di prestazioni davvero importanti. Nella notte, la guardia ha segnato altri 40 punti, chiudendo per la terza vittoria di fila oltre quota 40+: superato LeBron James. In questa particolare stagione, il giocatore ha scavallato i 40 punti in ben 12 occasioni (record di franchigia).

A poche partite dal termine, Cleveland sembra pronta ad affrontare i Playoff e lo farà con i New York Knicks nel mirino, squadra che nella scorsa estate ha ‘rischiato’ di firmare lo stesso Mitchell:

“Sapevo che le cose non sarebbero potute andare in maniera diversa: alla fine dovevano venire fuori i Knicks come prima sfida playoff, un finale da storia perfetta per un libro – non intendo l’ultimo capitolo della saga, ma il compimento naturale del percorso che ho iniziato quest’anno, in cui scenderò in campo davanti ai miei amici a New York, sfidando la squadra che ho visto mentre crescevo da bambino indossando la maglia di chi invece mi ha fatto rinascere in NBA”