NBA, Giannis ne mette 45 ma i Cavs battono i Bucks

La sfida di stanotte tra Bucks e Cavs, prima e terza nella Eastern Conference, si è conclusa con la vittoria di Cleveland per 114-106. I Cavs si sono portati avanti nel primo quarto e hanno accumulato diversi punti di vantaggio nel secondo e terzo periodo. Negli ultimi minuti Giannis e compagni hanno provato a ribaltare il risultato avvicinandosi agli avversari, ma alla fine i padroni di casa hanno firmato la 22esima vittoria in stagione.

Per i Bucks non è servita l’ennesima stratosferica prestazione di Giannis Antetokounmpo, che in 40 minuti sul parquet ha messo a referto 45 punti e 14 rimbalzi. Intervistato a fine partita, Giannis ha detto:

“I Cavs sono una squadra molto, molto pericolosa. Hanno dei grandi giocatori e un ottimo sistema. Non vedo perché non dovrebbero andare ai Playoff e avere un’ottimo momento anche in offseason. Non contro di noi, però. Io ho solo cercato di essere aggressivo. Quando sono aggressivo, so che posso fare la giocata giusta. Ho cercato di fare qualsiasi cosa per accendere la squadra”

I Cleveland Cavaliers hanno vinto grazie a un’ottima prestazione del loro miglior giocatore, Donovan Mitchell. L’ex Jazz, arrivato in offseason via trade, sta giocando a un livello altissimo e contro i Bucks ha segnato 36 punti con 15/16 ai tiri liberi. Un buon apporto è arrivato anche dal compagno del backcourt, Darius Garland (23 punti) e da Jarrett Allen, che ha messo a referto 19 punti e otto rimbalzi con 8/10 di tiro dal campo. A fine partita Mitchell ha detto:

“Anche quando vai 20, 21 punti sopra una squadra del genere, è difficile mantenere il vantaggio. Loro continuano sempre a lottare. Non c’è verso che una squadra del genere molli e si faccia sormontare dagli avversari, anche per non mandare un messaggio a un’avversaria della Eastern Conference. Però è comunque un risultato importante. Siamo riusciti a battere una squadra che gioca insieme da molto e dopo le due partite giocate a Milwaukee [entrambe vinte dai Bucks] abbiamo difeso il fattore campo in casa”

