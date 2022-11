NBA, ennesimo K.O. per i Lakers. Darvin Ham: “Non sono venuto qui per perdere”

I Lakers, dopo 10 partite, ristagnano nei bassifondi della Western Conference con un record di 2 vittorie e 8 sconfitte: tutto ciò che i tifosi non si auguravano dopo la mediocre stagione dello scorso anno. Sicuramente deluso e arrabbiato per le recenti prestazioni dei suoi è coach Darvin Ham che, arrivato nella passata offseason, è già nell’occhio del ciclone in casa Lakers:

La sconfitta di ieri notte ha mostrato, ancora una volta, le evidenti lacune difensive della squadra, che ha subito 42 punti nel primo quarto e 39 punti nel terzo quarto.

“Ad inizio stagione abbiamo battuto due ottime squadre… non sarà sempre così, ci riprenderemo, non sono venuto qui per perdere e non mi hanno assunto per perdere. Al momento la situazione è questa e dobbiamo resistere… non voglio nessuno attorno a me con una mentalità perdente o egoista, dobbiamo essere uniti.”