NBA, Joel Embiid svela problemi al piede: “Sono arrivato al punto in cui non potevo più camminare”

Le prime due partite di regular season di Joel Embiid, in particolare il secondo tempo contro i Milwaukee Bucks, sono state molto deludenti. Doc Rivers ha menzionato per la prima volta che il camerunese ha sofferto di una piccola fascite plantare durante l’offseason, che ha interrotto all’improvviso la sua preparazione. Queste le parole di Embiid a riguardo:

“È cominciato quando eravamo a Los Angeles ed è arrivato dal nulla questo dolore, che con il tempo è peggiorato tanto che non riuscivo più a camminare. Sto ancora cercando di recuperare: arrivando al training camp non avevo potuto fare nulla per due mesi, perciò mi ha rallentato molto. Sto ancora lavorando per tornare al mio livello e spero che tutto torni alla normalità, ma sto bene. Non c’è bisogno di trovare scuse. In difesa dobbiamo essere più connessi: non stiamo difendendo bene, ed è colpa nostra. Ci vorrà del tempo per portare tutti sulla stessa lunghezza d’onda, ma non c’è da preoccuparsi per la partenza lenta. La squadra è piuttosto nuova: troveremo un modo.”