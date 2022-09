Eurobasket 2022, Slovenia e Spagna subito vincenti, successi anche per Turchia e Bosnia

La prima giornata di Eurobasket 2022 si è aperta con gli importanti successi di Slovenia e Spagna, maturati rispettivamente contro Lituania e Bulgaria. Grande inizio anche per Turchia e Bosnia, che hanno superato Montenegro e Ungheria.

Doncic e compagni, chiamati a difendere il titolo continentale conquistato nel 2017, hanno dato prova di grande solidità nella gara d’apertura del Gruppo B, liquidando la sempre ostica Lituania con il punteggio di 92-85. La stella dei Mavericks ha chiuso l’incontro con 14 punti, 10 assist e 6 rimbalzi, gestendo con grande intelligenza i raddoppi portati su di lui dalla difesa avversaria e suonando la carica, insieme all’impeccabile Dragic e ad un sontuoso Mike Tobey da 24 punti, per il 15-3 di parziale che ha definitivamente consegnato l’incontro nelle mani dei campioni in carica. Solo 19 punti combinati, frutto di un insufficiente 8/20 dal campo, per il duo Valanciunas-Sabonis, decisamente deludente a fronte di un Kuzminskas da 19 punti in 22 minuti.

Dal canto suo, la Spagna ha incontrato ben poche difficoltà contro la Bulgaria, vincendo agilmente a Tbilisi la gara d’apertura del Gruppo A (114-87). La nuova Nazionale Spagnola, orfana ormai del nucleo vincente degli ultimi quindici anni (eccezion fatta per Rudy Fernandez), sembra non aver risentito in alcun modo del significativo ricambio generazionale: 29 punti e 13 rimbalzi combinati per i fratelli Hernangomez e 17 punti in altrettanti minuti per Lorenzo Brown, al suo esordio in un torneo ufficiale con la Spagna, si sono rivelati sufficienti per piegare la flebile resistenza bulgara, difesa comunque con onore dai 26 punti di Aleksandar Vezenkov.

Vittoria di misura per la Turchia, che supera il Montenegro solo nel finale (72-68). Doppia cifra per le stelle Larkin (18), Osman (15) e Sengun (12), mantenute impegnate fino all’ultimo dalle ottime prestazioni offensive di Simonovic e Dubljevic.

Primi due punti in classifica anche per la Bosnia-Erzegovina, che batte l’Ungheria con dieci punti di scarto (95-85) e tiene momentaneamente il passo della Slovenia nel talentuosissimo Gruppo B che si propone di infiammare la Lanxess Arena di Colonia per i prossimi sette giorni. Nurkic e Musa hanno concluso l’incontro con 19 punti a testa, dando nel finale il decisivo colpo di grazia ad una modesta Ungheria ancora alle prese con serie difficoltà dalla lunga distanza.

