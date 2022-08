NBA, Will Barton sulla trade: “Non me l’aspettavo”

Una delle trade avvenute durante lo scorso mercato ha visto il passaggio di Will Barton dai Denver Nuggets agli Washington Wizards. Il giocatore è diventato un simbolo della franchigia del Colorado, in quanto ha passato ben otto stagioni difendendo la maglia di Denver.

La trade in questione ha visto coinvolti il già citato Barton e Monte Morris, che sono passati agli Wizards in cambio di Kentavious Caldwell-Pope e Ish Smith. Dopo un così lungo periodo di militanza e fedeltà verso la stessa franchigia, la guardia tiratrice è stata piuttosto sorpresa dal trasferimento. A questo proposito, ecco quanto riferito:

“Per me è stato davvero uno shock, ma neanche troppo ad essere sincero. Non mi aspettavo un trasferimento, ma sono consapevole di come funzionino le cose nella lega. Noi professionisti dobbiamo essere preparati a gestire questo tipo di situazioni ed imprevisti.”