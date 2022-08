NBA, Draymond Green: “Chi è il giocatore che preferisco guardare? È Luka Doncic”

Durante il suo ultimo podcast The Draymond Green Show, Draymond Green ha risposto ad alcune domande, inclusa una sul suo giocatore preferito da guardare giocare nella NBA. Ovviamente escludendo Stephen Curry, che sarebbe stata senza dubbio la sua risposta:

I due si sono conosciuti durante gli ultimi playoff e dall’arrivo di Luka in NBA, Green non ha smesso di tessere le sue lodi:

“Da difensore il tuo unico obiettivo è far fare all’attaccante ciò che non vuole. Se lo fai più della metà delle volte, avrai successo. Con Luka non puoi fargli fare quello che vuoi che faccia. Non puoi farlo correre, va sempre al suo ritmo, non puoi costringerlo a fare qualcosa, lo fa se vuole, altrimenti ti punisce in step-back. E se vuole attaccare il ferro, stai sicuro che seguirà il suo piano. La sfida con Luka è che non puoi fargli fare quello che vuoi. Credo che abbia detto l’anno scorso che era più facile segnare in NBA che in Europa. Tutti sono impazziti dopo quella dichiarazione, dicendo che era irrispettosa. Invece ha mostrato che era vero.”