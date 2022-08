NBA, Bobby Portis non ha dimenticato la rissa con Nikola Mirotic del 2017: “Ero il più odiato”

Il titolo NBA vinto nel 2021 da protagonista con i Milwaukee Bucks ha impreziosito la bacheca di Bobby Portis con l’anello che colleghi anche più affermati inseguono senza successo per tutta la carriera. Il giocatore, ormai veterano celebrato con sette stagioni alle spalle, non dimentica uno dei passaggi più bui nei suoi primi anni all’interno della lega: la rissa con Nikola Mirotic ai tempi dei Chicago Bulls, costatagli otto partite di sospensione.

Portis ne ha parlato durante una recente puntata del podcast condotto da Chris Haynes di Yahoo Sports:

“Quando successe quel che successe, dico la verità, se foste stati presenti avreste capito come andarono le cose. Chi non c’era può solo avanzare ipotesi e creare [dunque] qualsiasi narrativa. Ne ho sentite di tutti i colori: chi diceva che fossi stato colpito a tradimento, chi asseriva che io l’avessi colpito mentre non stava guardando.”