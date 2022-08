Sacramento Kings, il calendario della preseason NBA 2022-2023

I Sacramento Kings hanno diramato ufficialmente il calendario della preseason sul loro sito ufficiale.

NBA preseason 2022-2023: le partite dei nuovi Kings

Tra meno di due mesi la NBA tornerà in azione con le partite della preseason e per alcune squadre sarà il primo banco di prova per vedere in azione i nuovi roster.

Una di queste squadre sono i Sacramento Kings che cercheranno in tutti i modi di tornare alla postseason per la prima volta dal 2006 con un core giovane ed un nuovo allenatore molto esperto, conosciuto col nome di Mike Brown.

Sactown affronterà due volte i Los Angeles Lakers con la prima uscita il 3 ottobre proprio alla Crypto.com Arena di Los Angeles e il “ritorno” a Sacramento fissato per l’ultima gara di preseason, in mezzo la prima al Golden 1 Center contro i Portland Trail Blazers e la trasferta in Arizona con i Phoenix Suns.

DATA PARTITA ARENA 3 ottobre Kings @ Lakers Los Angeles @ Crypto.Com Arena 9 ottobre Kings vs. Blazers Sacramento @ Golden 1 Center 12 ottobre Kings @ Suns Phoenix @ Footprint Center 14 ottobre Kings vs. Lakers Sacramento @ Golden 1 Center

Kings Announce 2022-23 Preseason Schedule 👑 READ MORE 📝 https://t.co/JCsPiafi98 pic.twitter.com/ECbBpE0Cue — Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 10, 2022

