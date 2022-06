Si è appena chiusa la stagione NBA, ma c’è chi guarda già alla prossima: si tratta di Steve Ballmer, proprietario dei Los Angeles Clippers, molto fiducioso in vista del prossimo campionato. Durante una chiacchierata con i giornalisti, il numero uno dei Clippers ha parlato delle ambizioni della sua squadra, di Kawhi Leonard e di molto altro.

Steve Ballmer: “Leonard sta lavorando in palestra, va tutto come previsto”

Nella prossima stagione i Los Angeles Clippers vogliono arrivare il più avanti possibile, con l’obiettivo che rimane vincere il titolo NBA. Un’impresa possibile se sia la fortuna che la salute fisica dovessero assistere gli uomini di coach Lue. Rimanendo in tema di salute il proprietario Steve Ballmer ha parlato ai media della condizione fisica di Kawhi Leonard, pronto a tornare in azione dopo il calvario:

“Sono davvero eccitato per questa nuova stagione che è alle porte. Penso che il cielo sia l’unico limite per la nostra squadra: sarà il nostro sforzo in più, l’energia per andare avanti. Certo, devi avere anche un po’ di fortuna per vincere il Larry O’Brien Trophy, che sarebbe il nostro desiderio più grande. Se fisicamente stiamo bene e in salute, avremo la possibilità di parlare fino alla fine della postseason. Leonard? Non solo è il nostro miglior giocatore, ma anche uno dei migliori al mondo. Sono davvero entusiasta di questo: Kawhi è in palestra a lavorare, incrociamo le dita ma tutto va come previsto”

Asked a very excited Steve Ballmer on what it will be like seeing a healthy Kawhi Leonard return and what the Clippers can be if they can remain healthy for an entire season and postseason together: pic.twitter.com/TifP80yHZJ — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) June 28, 2022

I Clippers che verranno

Per Steve Ballmer il recupero di Kawhi Leonard è una notizia importantissima. Ma oltre a lui, il proprietario dei Clippers non vede l’ora di rivedere in azione Paul George, secondo violino della squadra, e tutto l’organico in azione: roster che andrà migliorato se si vuole competere per il titolo e, se Ivica Zubac ha rinnovato per altri tre anni, i tifosi si aspettano dal mercato un altro grande nome, magari John Wall in uscita da Houston.

Leggi anche:

Mercato NBA, Taurean Prince rinnova con Minnesota

NBA, tra Irving e i Brooklyn Nets potrebbe non essere tutto finito

Mercato NBA, Wizards: contratto di Kentavious Caldwell-Pope completamente garantito