NBA Religion cerca nuovi redattori: unisciti al nostro roster!

Respiri e vivi la pallacanestro 24 ore su 24? Sogni di diventare un giornalista in futuro? Siamo sempre alla ricerca di nuove leve che vogliano condividere la Religione della NBA con noi in una redazione dinamica e talentuosa. Se interessato manda la tua candidatura via email a [email protected] descrivendo brevemente chi sei, come mai sei interessato ad entrare in nbareligion.com, ed allegando gli articoli di prova richiesti. Stiamo cercando:

1) NEWSER

Per candidarsi a questo ruolo sono richiesti

3 articoli di prova da minimo 300 parole ognuno (NEWS! No editoriali, No storytelling, No analisi)

indicare la fonte (oppure, meglio ancora: le fonti) dalla quale avete attinto.

L’organizzazione si divide in fasce orarie con numero minimo di articoli da ricoprire in quella specifica fascia.

NB: le candidature senza articoli di prova non verranno prese in considerazione. É fondamentale aver ben presente il cuore della notizia per sviscerarne tutti gli aspetti.