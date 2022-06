NbaReligion sbarca su Telegram

NbaReligion.com fa un altro passo avanti per tenervi sempre e costantemente aggiornati sul mondo della NBA. Dopo esserci affermati sui principali social network, il nostro e vostro portale è ufficialmente sbarcato anche su Telegram (app di messaggistica istantanea per smartphone Android e iOs) con l’intento di tenervi aggiornati in tempo reale ed in modo completamente gratuito.

Perchè abbiamo scelto Telegram?

Siamo arrivati a scegliere questa piattaforma dopo l’esperienza NEGATIVA che abbiamo avuto con Whatsapp: non riusciva a gestire più di 100 contatti assieme bloccandoci ogni dispositivo utilizzato. Cosa che Telegram ci permette TRANQUILLAMENTE di fare.

Come trovarci su Telegram?

Prima di tutto dovete scaricare telegram dagli store Android o iOs. Dopodiché aprite il vostro Telegram e configuratelo. Ora avete due soluzioni per trovare il nostro canale dove inseriremo le news/articoli e approfondimenti più interessanti della giornata:

Cercate il canale “NBAReligion.com” e unitevi/iscrivetevi ad esso Cliccate su questo link dal vostro smartphone per farvi indirizzare automaticamente al nostro canale: https://t.me/nbareligion23

E con la privacy come la mettiamo?

Molto semplice. Nessuno potrà vedere i membri del canale e nessuno potrà scrivere sul canale stesso.

Ma si paga?

NO, E’ TOTALMENTE GRATUITO. Serve semplicemente a noi per riuscire a coinvolgervi in maniera più diretta di quanto si possa fare con altri social.

Ho scaricato Telegram, mi sono iscritto al vostro canale ma non mi piace o mi disturbano i vostri messaggi. Come faccio a disiscrivermi?

Anche disiscriversi è molto semplice ma prima di arrivare a quel punto ti consigliamo di SILENZIARE le notifiche in modo tale da non essere disturbato ogni volta. Così potrai leggere il messaggio solamente quando ne avrai voglia. Vuoi proprio disiscriverti? Controlla tra le opzioni della chat, c’è la possibilità di “uscire” dal canale senza alcun problema. Sperando che tu possa tornare in futuro.

L’indirizzo [email protected] è a disposizione per qualunque dubbio o richiesta vogliate somministrarci.

NB: Le news che saranno soggette ad invio tramite servizio notifica riguarderanno solamente quelle di principale importanza e, di conseguenza, attentamente selezionate.