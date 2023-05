PUMA annuncia “The Melo Faster Tour”, il primo tour europeo con LaMelo Ball

PUMA e la stella della NBA LaMelo Ball annunciano oggi il loro primo tour europeo, THE MELO FASTER TOUR, in programma dal 5 al 9 giugno, che raggiungerà quattro tra le principali città europee: Milano, Berlino, Parigi e Londra. PUMA e LaMelo Ball saranno presenti per un giorno in ciascuna delle città, per permettere agli appassionati di immergersi nel mondo di PUMA HOOPS e di Melo.

THE MELO FASTER TOUR è una testimonianza dell’impegno e dei continui investimenti che il Global Sports Brand ha recentemente compiuto nella propria divisione dedicata al basket, proponendo ai clienti europei l’opportunità unica di trovarsi faccia a faccia con una delle superstar emergenti della NBA.

PUMA e LaMelo Ball



Il rapporto tra PUMA e Melo è iniziato tre anni fa, quando il brand ha da subito riconosciuto il suo potenziale e ha avviato una proficua collaborazione. Da quel momento l’ascesa di LaMelo nella NBA è stata fulminea, con il titolo di Rookie of the Year conquistato nel 2021 e la prima convocazione all’NBA All Star Game nella stagione successiva.

Lo stile eccentrico e la personalità di LaMelo Ball lo rendono un talento straordinario, e PUMA ha permesso al giocatore degli Charlotte Hornets di esprimere la propria creatività nella progettazione della sua esclusiva linea signature. Le scarpe MB rispecchiano quindi il suo creator: uniche, inimitabili e altamente performanti.

Le MB.01 e le MB.02 sono diventate da subito un’icona per la basketball community e dei bestseller per il brand, facendo registrare un rapido soldout per i primi modelli lanciati nel 2021. Da allora, ogni nuova uscita (oltre 20 colorazioni) o collaborazione (ad esempio la MB Rick & Morty) è stata attesa da migliaia di fan di PUMA HOOPS, che hanno fatto di tutto per aggiudicarsi le ultime release di Melo.

PUMA Basketball



Per PUMA Basketball la cultura viene prima di tutto. Questo significa scarpe con il giusto stile per poter essere indossate fuori dal campo, ma anche in grado di competere a livello NBA. La fusione tra court & street è il nostro principio fondamentale che guida tutto ciò che facciamo, o come diciamo noi: Made for the Street. Built for the Court.

La nostra mentalità è già incarnata da uno dei nostri storici atleti, Walt Clyde Frazier. È stato proprio Clyde a farci avvicinare alla cultura del basket così come la conosciamo – lo stile, lo swag, il personaggio. Ha sfruttato il gioco come piattaforma per esprimere i suoi interessi nella moda, nella musica e nell’entertainment; le scarpe che indossava rispecchiavano la sua mentalità e sono state la nostra ispirazione per tornare in campo.

PUMA ha fatto ritorno nel mondo del basket nel 2018, insieme a una nuova generazione di atleti PUMA Basketball, riconosciuti per le loro qualità tecniche e il loro stile. L’attuale roster di PUMA Hoops comprende Breanna Stewart, LaMelo Ball, Deandre Ayton, Jackie Young, NaLyssa Smith, Scoot Henderson e molti altri.

LE DATE DEL THE MELO FASTER TOUR

Milano (5 giugno)

Berlino (6 giugno)

Parigi (8 giugno)

Londra (9 giugno)

COME PARTECIPARE ALL’EVENTO?

Verrà creata una pagina dedicata, dove i fan avranno l’opportunità di registrarsi ed essere selezionati (tramite sorteggio) tra i 1000 ospiti dell’evento. Controlla i canali social di @pumahoops per tutti gli aggiornamenti.