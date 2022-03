Pau Gasol sul suo futuro: “Sto valutando una possibilità con una squadra”

Il futuro di Pau Gasol, che ha ufficialmente appeso le scarpe al chiodo lo scorso ottobre, potrebbe riserbare una sorpresa. Durante la chiacchierata al podcast The Old Man & The Three di J.J. Reddick, il due volte campione NBA ha confessato i contatti con i Golden State Warriors per un possibile ruolo nella franchigia.

Le parole di Gasol

La stella catalana potrebbe tornare negli Stati Uniti, dove gli Warriors lo riaccoglierebbero a braccia aperte. Queste sono state le sue parole rilasciate al podcast:

“Sto valutando un potenziale ruolo con una squadra. Sono andato sotto con gli Warriors e loro mi hanno aperto le porte per entrare e partecipare alle riunioni, guardare un po’ i ragazzi e parlare con alcuni di loro. È stato carino e forse lo farò ancora e ancora mentre vado avanti.”

Pau Gasol, comunque, vuole prendersi il tempo necessario per valutare accuratamente la situazione:

“Ancora una volta, non voglio precipitarmi in nulla. Voglio avere una sensazione, voglio imparare, voglio osservare, voglio vedere cosa mi attrae, dove posso ottenere qualcosa che abbia senso per me e in cui gravitare lentamente. Niente fretta in questo momento, mi sto solo godendo quello che ho.”

L’ex Los Angeles Lakers non ha specificato l’eventuale posizione. Dunque, non si può sapere se sta parlando di un ruolo societario, di un ruolo nello sviluppo dei giocatori. Se mai verrà assunto dalla franchigia californiana, sicuramente la sua esperienza sarà utile per qualsiasi cosa.

