NBA, VanVleet on fire, tripla doppia e complimenti da Lowry

Tra un mese e mezzo l’All-Star Weekend di Cleveland potrebbe davvero essere il ballo dei debuttanti. Se a Ovest abbiamo la conferma di Ja Morant, a Est la scena è tutta per Fred VanVleet. Nella notte NBA appena trascorsa il play dei Toronto Raptors ha giocato a briglia sciolta, scatenandosi letteralmente contro i Jazz in un terzo quarto che è già nella storia della squadra Stando a quanto riportato da StatsCenter, i 24 punti a referto nel 3° periodo, di cui 17 consecutivi per i suoi, rappresentano il secondo miglior bottino di sempre in un singolo quarto per un giocatore in maglia Raptors.

Fred Vanleet protagonista: il tweet di Lowry

Ciliegina sulla torta la prima tripla doppia in carriera, che ha regalato a VanVleet anche dei complimenti particolarmente graditi. Kyle Lowry, da lui egregiamente sostituito in cabina di regia da questa stagione, ha twittato un sentito messaggio di congratulazioni.

Di seguito un estratto delle dichiarazioni rilasciate da VanVleet, VaVleet al termine della partita:

“[La mia ultima tripla doppia?] Bella domanda, non so nemmeno se ne ho fatta una prima di stanotte, voi avrete modo di controllate più velocemente di quanto possa fare io. Al college forse? Non so, non sono andato in una di quelle scuole dove si conservavano i tabellini, il mio allenatore alla high-school non prestava attenzione alle statistiche, a me interessava solo vincere. Ho sentito Kyle [Lowry} per messaggio, abbiamo avuto un bello scambio di battute. Ho imparato da uno dei migliori in fatto di triple doppie.”

